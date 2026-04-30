1) ADANA'DA BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SEL FELAKETİNİN ARDINDAN HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yağışların etkisini yitirmesi ve suların çekilmesiyle hasar gün yüzüne çıktı. Bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarıda bulunduğu ilçede dün saat 18.00 sıralarında ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı. Bazı yollarda çökme oldu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise ekipler tarafından kurtarıldı. Gamber Ünüvar'ın (22) kullandığı otomobil de sel sularına kapılarak sürüklendi. Araçtan atlayan Ünüvar, kayboldu. Ünüvar'ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ünüvar'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Yağış bir süre sonra etkisini yitirdi.

Sel sularının çekilmesinin ardından bölgedeki hasar gün yüzüne çıktı. Belediye ekipleri ile vatandaşlar, sel sularının çekilmesinin ardından bölgede temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı. Su basan bazı ahırlarda, büyükbaş ve küçükbaşların öldüğü, tarım arazilerinde hasar oluştuğu görüldü.

'İÇECEK BİR DAMLA SUYUMUZ YOK'

Yaşadıkları felaketi anlatan Nurten Özcan, "Allah büyük bir afet verdi. Sel sırasında evdeydik. Evimiz hep çamurla doldu. Şu anda suyumuz kesik. İçecek bir damla suyumuz yok. Zeytin ağaçlarımız ve ahırımız zarar gördü" dedi.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET YAŞADIK'

Mehmet Özcan, "Daha önce köyümüzde görülmemiş bir felaket yaşadık. Bir ineğim ve 4 küçükbaşım telef oldu. Ahırda sel sularından kaçamadılar. Ahırımız da şu an kullanılacak durumda değil. Daha önce büyüklerimizden de bu denli büyüklükte bir afet duymadık. Belediye ve ilçe tarım ekipleri gelip hasar tespit çalışması yaptıö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı