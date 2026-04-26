Haberler

DÜĞÜN GÜNÜ ÖLÜ BULUNDULAR

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) DÜĞÜN GÜNÜ ÖLÜ BULUNDULARBURDUR'un Çavdır ilçesinde önceki gün akşam yapılan kına eğlencesinden sonra evlerine gidip, dünkü düğünlerine hazırlanan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde banyoda ölü bulundu.

1) DÜĞÜN GÜNÜ ÖLÜ BULUNDULAR

BURDUR'un Çavdır ilçesinde önceki gün akşam yapılan kına eğlencesinden sonra evlerine gidip, dünkü düğünlerine hazırlanan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), sabah saatlerinde banyoda ölü bulundu. Çiftin şofbendeki elektrik akımına kapıldığı ihtimali değerlendiriliyor.

Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde önceki gün akşam kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti. Çift, dün, saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Maral ve Özaslan'ın banyoda şofbendeki elektrik akımına kapılıp yaşamlarını yitirdiği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

'ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK'

Burdur'un Çavdır ilçesinde dünkü düğünlerine hazırlanırken, evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın otopsileri tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Maral ve Özaslan'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "Ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

Ayşegül Maral'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın ise Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

