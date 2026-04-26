Motosikletliye Silahlı Saldırı: 1 Ölü

1) MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

ADANA'da, motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Selim Tutuş (38), hayatını kaybetti. Tutuş'un 2 yıl önce işlenen cinayetten sorumlu tutulup, kendisine husumet besleyenlerin olduğu öne sürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Selim Tutuş, motosikletiyle caddede seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Tutuş, yere yığıldı, henüz kimliği saptanamayan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selim Tutuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutuş'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Selim Tutuş'un 2 yıl önce işlenen bir cinayetten sorumlu tutulduğu, bu nedenle tarafların kendisine husumet beslediği ileri sürüldü. Polis, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

------------------

-Cinayet yerinden detay

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin olay yerinden götürülüşü

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

=============================================

2) DÜĞÜN GÜNÜ ÖLÜ BULUNDULAR (2)

'ALLAH CENNETTE KAVUŞTURACAK'

Burdur'un Çavdır ilçesinde bugünkü düğünlerine hazırlanırken, evde ölü bulunan Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın otopsileri tamamlandı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Maral ve Özaslan'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Fatih Özaslan'ın ağabeyi İbrahim Özaslan, "Ömrünün baharında kardeşim ve kızımız gibi gördüğümüz gelinimizin cuma günü kınalarını yaktık. Mutlu mesut ayrıldık. Sabah böyle bir acıyı yaşamasak çok iyi olacaktı ama takdiri ilahi. Allah bunları cennette kavuşturacak. Acımız büyük. Herkese sabır diliyorum" dedi.

Ayşegül Maral'ın Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın ise Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı