Kazada Annesinin Kucağından Yola Savrulan 10 Aylık Yamaç Bebek, TIR'ın Altında Kalıp Öldü

1) KAZADA ANNESİNİN KUCAĞINDAN YOLA SAVRULAN 10 AYLIK YAMAÇ BEBEK, TIR'IN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

AMASYA'da, akrabalarının taziye ziyaretinden dönen ailenin içinde olduğu otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada, annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç Özarslan, TIR'ın altında kalıp yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Boğazköy mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Nihat Ö., yönetimindeki 38 D 9985 plakalı otomobille, ailesiyle birlikte akrabasının taziyesinden dönerken kavşağa girdiği sırada, E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında bulunan 10 aylık Yamaç Özarslan, araç kapısının açılması sonucu yola savruldu. Yola düşen bebek, TIR'ın altına kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yamaç Özarslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Nihat Ö. ile araçtaki bebeğin annesi Emine, babası Burak Özarslan (36) ve dedesi S.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2) YASAKLI BÖLGEDE HAYVAN OTLATIRKEN MAYINA BASIP AĞIR YARALANDI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, yasaklı bölgede hayvan otlatan çoban Vetha Tektaş (60) adlı kadın, bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Akçakale'de Suriye sınır hattındaki tampon bölgede meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatmak için yasaklı alana giren Vetha Tektaş, bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı. Patlama sesini duyan sınır hattında görevli askerler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tektaş'ı yasaklı bölgede kanlar içinde buldu. Patlamada ayağı koptuğu öne sürülen Tektaş, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından güvenlik güçleri sınır hattında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı