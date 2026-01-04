Haberler

Elazığ'da 4.7 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
1) ELAZIĞ'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 20.27'de, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.85 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİK: HASAR İHBARI YOK

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20: 27'de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedirö denildi.

Öte yandan deprem anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

DEPREME DÜĞÜN SALONUNDA YAKALANDILAR

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depreme düğün salonunda yakalanan davetliler kısa süreli panik yaşadı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde depremi hisseden kişinin panikle çevresini uyardığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
