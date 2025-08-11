Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Jandarma Astsubay Gedik ve Eren Bülbül'ü Andı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül 'ü ölümlerinin 8'inci yılında sosyal medyada yaptığı paylaşımda andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölümlerinin 8'inci yılında Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ü andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yad ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadeleri yer aldı.

========

2- ESKİ BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KARACA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Murat SOLAK / İSTANBUL, - ATAŞEHİR, seyir halindeki otomobiliyle bariyerlere çarpan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Finanskent bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca,, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karaca'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Karaca daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın kalp krizi geçirmiş olabileceği bildirildi.

YAKUP KARACA KİMDİR

1960 yılında Ordu Korgan'da doğan Yakup Karaca, ilk ve orta öğreniminin ardından 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Karaca, 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi'nden Avrupa Birliği Araştırmaları (1988) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Ortadoğu Araştırmaları (1991) dalında Yüksek Lisans diplomasına sahip Karaca, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

2015-2019 ARASINDA BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Çalışma hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaca, 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. 2006'da Ankara'da yerleşik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalışan Karaca, 2007'de tekrar DPT Müsteşarlığına dönerek Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptı. 2010 yılında DPT Müsteşarlığından emekli olan ve aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Karaca, 24 Haziran 2015'te Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı; 2019' a kadar bu görevi yürüttü Evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yakup Karaca, Arapça ve İngilizce biliyordu.