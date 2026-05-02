CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'AİLE VE NÜFUS 10 YILI (2026-2035) VİZYON TANITIM PROGRAMI'NDA KONUŞTU -1

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - AİLE ve Nüfus 10 Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu artırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asli misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza, medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu bir gerçektir ki bir milletin gücü sadece ordusunun kudreti, ekonomisinin büyüklüğü veya teknolojisinin ileri olmasıyla ölçülemez. Bunların yanı sıra bir milletin gücü yuvalarında tüten ocakta, beşikleriyle büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir. Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgemizin bu doğrultuda atılacak adımların aile kurumuna daha da büyük bir güç katacağına inanıyor, ükemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. 'Ailemiz Geleceğimiz' temalı fotoğraf ve kısa film yarışmaları başta olmak üzere ödüle layık görülen tüm kardeşlerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

'AİLE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA BİREYLER GÜÇLÜ OLUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz bir annenin, bir babanın evlatlarıyız. Hepimiz varlığımızı ailelerimize borçluyuz. Evlat olmamız da anne-baba olmamız da ailelerimiz sayesindedir. Aile insanın hem en korunaklı çatısı hem de ilkokuludur. Hayata önce ailede hazırlanılır. Merhamet, şefkat, empati kurmak ilkin ailede öğrenilir. Sevgi ve kardeşliğin ilk tohumu ailede atılır. Vatan, millet sevgisinin ilk adresi ailedir. Şahsiyet ailede oluşur ve o çatı altında tekamül eder. İnsan neslinin ayakta durabilmesini sağlayan da yine ailedir. Aile güçlü olduğunda bireyler güçlü olur, dolayısıyla toplum güçlü olur. Aile zayıfladığında, zayıflatıldığında ise birey zayıflar, toplum kan kaybeder. Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez" ifadelerini kullandı.

2- İSTANBUL'DA İZİNSİZ GÖSTERİLERDE GÖZALTINA ALINAN 580 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İSTANBUL, – İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentin çeşitli ilçelerinde düzenlenen izinsiz gösterilerde 580 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalara izin verildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda kutlama yapma kararı aldı. Öte yandan, izinsiz gösteri yapmak isteyen bazı gruplar Taksim'e yürümek istedi. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı ile Şişli'de Mecidiyeköy'de polis ile gruplar arasında arbede yaşandı. İstanbul genelinde izinsiz gösterilerde 580 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

3- İSTANBUL BOĞAZI 'YAT YARIŞI' NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Türkiye Yelken Federasyonu 2026 yılı faaliyet programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Helly Hansen - Sport Works Bosphorus Race' yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verilere göre; İstanbul Boğazı'nın 08.40 itibarıyla gemi geçişlerine kapatıldığı 18.40'da ise açılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı