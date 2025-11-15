Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Babasına Taziye Telefonu

Güncelleme:
1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT BABASINA TAZİYE TELEFONUCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Davutlar köyünde yaşayan babası Mehmet Özcan'ı (78) telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini baş sağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorumö ifadelerini kullandı. Şehidin babası Mehmet Özcan da "Sağ olun Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsunö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
