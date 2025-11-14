Haberler

Şehit Astsubay Nuri Özcan, Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Cenaze namazının ardından, Özcan'ın naaşı 5000 Evler Şehitliği'nde toprağa verildi. Ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla uğurladı.

1) ŞEHİT ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ ÖZCAN MEMLEKETİ KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile CHP Milletvekili Cevdet Akay, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Baba evinde alınan helalliğin ardından, cenaze aracıyla şehidin cenazesi camiye getirildi. Burada, güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Mehmet Özcan, taziyeleri kabul etti. Baba Özcan, oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit yakınları için kurulan çadırda oturan eşi Fatma ve kızı ile annesi Şaziye Özcan gözyaşlarını tutamadı. Şehit için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehit Nuri Özcan, 5000 Evler Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.

