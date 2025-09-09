İzmir'de Şehit Polisler İçin Tören Düzenlendi

1) İZMİR'DE ŞEHİT 2 POLİS İÇİN TÖREN

İZMİR'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın (36) için tören düzenlendi.

Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik silahlı saldırıda şehit düşen 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi evli ve 2 çocuk babası Muhsin Aydemir ile evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hasan Akın için Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile çok sayıda bürokrat ve siyasi katıldı. Cenazede şehit Muhsin Aydemir'in babası İlhan Aydemir, annesi Melahat Aydemir, eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir, şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın, annesi Fatma Akın, eşi Şule Akın ile çocukları Esma ve Zeynep Akın büyük üzüntü yaşadı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri çelenk gönderdi.

ŞEHİDİN CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI

Şehitlerin yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü. Şehit Hasan Akın'ın erkek kardeşi, "Ağabeyim ölmedi, şehit oldu. Bu kadar ağladığımızı görse bize kızardı" ifadelerini kullandı.

Törende saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Şehit Hasan Akın'ın cenaze namazını emekli imam olan babası Ferhat Akın, Muhsin Aydemir'in cenaze namazını ise İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Şehit Muhsin Aydemir, Bornova'daki Işıkkent Şehitliği'nde; şehit Hasan Akın ise Urla'daki Kuşçular Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ŞEHİT AYDEMİR, TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapılan saldırıda şehit düşen 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi evli ve 2 çocuk babası Muhsin Aydemir'in (52) cenazesi, Bornova'daki Işıkkent Şehitliği'ne getirildi. Şehitlikteki törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Kadir Eyyüp İnan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, babası İlhan Aydemir, annesi Melahat Aydemir, eşi Ebru Aydemir, çocukları Leyla ve Mert Aydemir, kardeşleri ile vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Tören programı okundu. Şehidin yakınları ve oğlu, Mert Aydemir'in tabutunu omuzlayarak kabre kadar taşıdı. Bu sırada şehit için dualar okundu. Ardından şehidin cenazesi, kabre taşınarak toprağa verildi. Bu sırada saygı atışı yapıldı.