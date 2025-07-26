Şehitler Memleketlerine Uğurlandı

1) ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, tüm müdahaleye rağmen şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için uğurlama töreni düzenlendi. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit İkmal Er Semih Erdoğan toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ise İstanbul'a uğurlandı. Aynı olayda rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 5 askerin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.