Haberler

Eğitim Sırasında Şehit Olan Askerin Cenazesi Memleketine Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) EĞİTİM SIRASINDA ŞEHİT OLAN ASKERİN CENAZESİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDITOKAT'ta eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

1) EĞİTİM SIRASINDA ŞEHİT OLAN ASKERİN CENAZESİ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

TOKAT'ta eğitim sırasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Tokat 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Er Eyüp Güner eğitim sırasında rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Er Eyüp Güner için Tokat Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu ve il protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

Ünlü gazeteciye bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.