SINDIRGI'DA 6.1'LİK DEPREMDE YIKILAN VE HASAR GÖREN BİNALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Güncelleme:
'2 OPSİYON SUNUYORUZ'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un eşlik ettiği Bakan Yerlikaya, "Konteynerleri dün gece getirdik, konteynerler burada. 7 mahallemizde hasar tespitle ilgili ekiplerimiz çalışıyor. Ağır hasarlı olan evlerin sahiplerine konteyner ya da kira yardımı olarak 2 opsiyon sunuyoruz. Ekiplerimiz talepler doğrultusunda konteynerleri kurmaya başladılar" dedi.

'HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR'

Bakan Yerlikaya, "Dünyada afet sonrasında müdahale ve geçici barınmayla ilgili hiç kimse bizim kadar hızlı aksiyon alamaz. 10 Ağustos'ta da gece geldim, dün gece 03.00'ten beri buradayım. Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Herkes görevini refleks göstererek, çağırmadan gelip yapıyor. Senkronize etmek o kadar kolay hale geldi ki. Vekillerimizle hep beraber buradayız. Asrın felaketinden sonra olduğu gibi burada da beklentilere uygun olarak devletin aksiyon yeteneğini göstermeye çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz, dua ediyoruz. Allah bildiğimiz, bilmediğimiz afetlerden ülkemizi, bu güzel ilçemizi ve tüm insanlığı korusun" diye konuştu. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakan Yerlikaya ve ekibine bu süreçte gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

2 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Ayrıca 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan ve ilçede devam eden sarsıntıların ardından bir bölümü çöken Akhisar Caddesi'ndeki binanın çökme anına ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde; binanın bir kısmının aniden çöktüğü, çevreyi toz bulutunun sardığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
