1) ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ EMRE POLAT MEMLEKETİ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde yer alan Ayyıldız Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Vekili Abdurrahim Ceyhan, askeri personel ile şahidin babası İsmail Polat, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürülen şehit Polat'ın cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SİVAS-

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2) TEKNEDEN DÜŞEN EMİRHAN'IN EŞİ: 'CİĞERİM YANIYOR'

TEKNEDEN DÜŞEN EMİRHAN'I ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR (2)

'CİĞERİM YANIYOR'

Adana'da eşi ve 4 yakınıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kıyıda takip eden Gürbüz'ün ailesi, umut dolu bekleyişini sürdürdü. Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz (24), "Bizim 1 yaşında oğlumuz var. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Hava kararacak, hala eşim yok. Dayanamıyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Gürbüz, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

'SABAHTAN BERİ GÖLE BAKIYORUM'

Gürbüz'ün babası Suat Gürbüz ise daha fazla ekibin arama çalışmalarına katılmasını istediğini belirterek, "İçim yanıyor, kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri göle bakıyorum. Elini görür müyüm diye bir umut bekliyorum" dedi.