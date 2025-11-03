Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Huzurevi Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Huzurevi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Nevşehir'deki huzurevinin kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik olduğu yönündeki iddiaları asılsız buldu ve kamuoyuna yalan bilgi verilmemesi gerektiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), " Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir" açıklaması yapıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir. Söz konusu huzurevinde kalan yaşlılarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine taşınması kararlaştırılmıştır. Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklemesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 370.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.