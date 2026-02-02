Haberler

DMM'den '6 Şubat sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya paylaşımlarındaki '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Bulunan çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisi teyit edildi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
