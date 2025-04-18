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Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Gümüşhane'de Sona Erdi

Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı Gümüşhane'de Sona Erdi
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Gümüşhane Üniversitesi tarafından organize edilen 'Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, dezenformasyonun herkesin meselesi olduğunu vurgulayarak, gerçeği arama mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Gümüşhane Üniversite Dezenformasyon Mücadele Kulübünce organize edilen "Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" sona erdi.

Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştayda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü İdris Kardaş, dezenformasyonla mücadelenin sadece akademisyenlerin, gazetecilerin ve siyasilerin ilgilendiği bir kavram olmadığını söyledi.

Kardaş, dezenformasyonu bir 'kabus' olarak değerlendirerek, "Üretilen videolar, sizin adınıza yazılan mesajlar gibi olaylar üzerinden yürüyen süreçler hepimizin kabusu olmaya devam ediyor. Bu nedenle de hepimizin bu kavramla ilgilenmek zorundayız. Bu hepimizin meselesidir." ifadelerini kullandı.

Gerçek olanı ispatlamak için bir mücadele içinde olduklarını aktaran Kardaş, gerçeği arayan ve önyargıları kırmaya çabalayan bir sistemleri olduğunu işaret ederek, "Yeniden inşa edilen gerçeklikler bu açıdan önemlidir. Gerçek olduğunu sandığımız birçok gerçeklik inşa ediliyor ve inşa edildiği içinde gerçek olmuyor. Bu mesele ile ilgilendiğinizde gerçeği aramanın sizin bir hikayeniz olduğunu görüyorsunuz." dedi.

Çalıştay, katılımcılara plaket sunumuyla sona erdi.

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Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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