DMM: 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği' iddiası doğru değildir
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi, Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği iddiasının gerçek olmadığını açıkladı. Görüntülerin daha önce paylaşılmış olduğu ve montajlandığı belirtildi.
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi (DMM), 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DMM, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, 'Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Paylaşımda, "Söz konusu görüntülerin sınırlarımıza yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021 yılında paylaşıldığı tespit edilmiştir. Bu görüntüler Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.