DMM'den Antalya Pil Fabrikası arazisinin devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği iddiasına ilişkin açıklama

DMM'den Antalya Pil Fabrikası arazisinin devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği iddiasına ilişkin açıklama
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı, MKE Antalya Pil Fabrikası arazisiyle ilgili çıkan dezenformasyon iddialarına yanıt vererek, devir iptalinin siyasi nedenlerle değil, protokol koşullarının sağlanmadığı için gerçekleştiğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada 'Belediye CHP'ye geçince MKE Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istedi ve fabrikanın devri siyasi gerekçeyle iptal edildi' iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtilerek, "Söz konusu devirden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen koşullar sağlanmadığı için tahsis iptal edilmiş; 19 Eylül 2025 tarihinde tapu devri tamamlanmıştır" denildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Belediye CHP'ye geçince MKE'nin Antalya Pil Fabrikası arazisini geri istediği ve fabrikanın devrinin siyasi gerekçeyle iptal edildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Antalya Pil Fabrikası arazisi, Millet Bahçesi yapılmak üzere 2022 yılında hazine adına tescil edilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kepez Belediyesine tahsis edilmiştir. Devir protokolünde millet bahçesinin 2 yıl içinde tamamlanması ve MKE'ye devredilen araziye karşılık başka bir arazi tahsis edilmesi şartları yer almış, bu koşulların 2 yıl içinde sağlanmaması halinde protokolün ve tahsisin geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu devirden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen koşullar sağlanmadığı için tahsis iptal edilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın oluru doğrultusunda arazi MKE'ye iade edilmiş, 19 Eylül 2025 tarihinde tapu devri tamamlanmıştır. Süreç, ilgili protokol ve mevzuat çerçevesinde yürütülmüş olup herhangi bir siyasi saikle hareket edilmesi söz konusu değildir. Yerleşke içindeki 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' ise MKE tarafından kültürel miras niteliğiyle korunmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, manipülatif amaçlarla servis edilen asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

