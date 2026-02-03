Suriyeli aileler, YPG'nin alıkoyduğu yakınlarından haber alabilmek için gösteri düzenledi

Haberler

Güncelleme:
Suriye'nin Deyrizor kentinde, YPG tarafından alıkonulan kişilerin aileleri, sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için gösteri düzenledi. Aileler, yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak YPG hapishanelerinde tutulanların serbest bırakılmasını talep etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor kentinde, terör örgütü YPG tarafından alıkonulan kişilerin aileleri, yakınlarının akıbetini öğrenebilmek için gösteri düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, YPG hapishanelerinde tutulan ve zorla kaybedilen kişilerin aileleri, Deyrizor kent merkezinde bir araya geldi.

Sevdiklerinden bir haber alabilmek isteyen aileler, düzenledikleri gösteride yakınlarının fotoğraflarını taşıdı ve onların akıbetlerinin açıklanmasını talep ettikleri pankartlar açtı.

"Oğlumun akıbetini öğrenmek istiyorum"

Kayıp Ferhan İsa Casim'in annesi Emel Receb, "Oğlumun akıbetini öğrenmek istiyorum. Alıkonulduğundan bu yana onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz." dedi.

Aktivist Rula Haci Taha ise YPG hapishanelerinde çok sayıda çocuğun tutulduğuna dikkati çekerek, "2015'ten bu yana alıkonulanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Taha, YPG hapishanelerinde zorla kaybedilen kişilerin akıbetinin araştırılması için hükümete çağrıda bulundu.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG'nin elindeki bazı hapishanelerde kontrolü sağlamasının ardından aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişi serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılanlardan bazıları, YPG hapishanelerindeki ağır koşulları anlatarak, zorla kaybedilen arkadaşlarının akıbetinin açıklanmasını talep etmişti.

