Devrim Muhafızları'na göre Hürmüz Boğazı'nda üçüncü süper tanker bu sabah vuruldu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan üçüncü süper tankerin bu sabah vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan üçüncü geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'nda düzeni ve güvenliği bozmaya çalıştığı bu nedenle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu ve gemide yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA