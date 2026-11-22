Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nın doğusunda MQ-1 İHA düşürdüğünü öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü öne sürdü. Açıklamada son 24 saatte 4, toplamda 20 MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü iddia edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) ülke hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD yapımı MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca son 24 saat içerisinde 4, toplamda ise 20 MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA