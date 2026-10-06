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Devrim Muhafızları, 2 Sünni din adamını öldüren gruba operasyonda 8 kişiyi öldürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Sistan ve Beluçistan'da iki Sünni din adamını öldüren grubun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda, iki din adamı ve iki polisin öldürüldüğü olayla bağlantılı olduğu öne sürülen gruptan 8 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

TAHRAN (AA) – İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyindeki Sistan ve Beluçistan eyaletinde iki sünni din adamını öldüren grubun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sistan ve Beluçistan'da öldürülen din adamları Mevlevi Yusuf Görgic ve Mevlevi Muhammed Enver Rigi'nin katil zanlılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Sünni din adamları ile iki polisin öldürüldüğü olayla bağlantısı olduğu öne sürülen silahlı grubun etkisiz hale getirildiği operasyonda 8 kişinin öldürüldüğü, 2 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

İran'ın güneydoğusundaki Mircave kentinde imamlık yapan Mevlevi Muhammed Enver Rigi, Temmuz 2026'da; üst düzey Sünni din adamı Mevlevi Yusuf Gorgij ise eylül ayında silahlı kişilerin saldırısında yaşamını yitirmişti.???????

Kaynak: AA
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