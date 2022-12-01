Devrilen traktörünün altında can verdi Güncel Haberler SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, yokuşta devrilen traktörünün altında kalan Abdullah Can (63), hayatını kaybetti. SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, yokuşta devrilen traktörünün altında kalan Abdullah Can (63), hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Yaylak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can yönetimindeki 54 FA 792 plakalı traktör, yokuşta kontrolden çıkarak devrildi. Can ise traktörün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası Can'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Abdullah Can Jandarma Geyve Güncel Haberler

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