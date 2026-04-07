Kırşehir'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Haydar Şahbaz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akpınar Hacıselimli köyünde meydana geldi. Tarlasını ilaçlamak giden Haydar Şahbaz idaresindeki plakası öğrenilmeyen traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Şahbaz, devrilen traktörün altında kaldı. Uzun süre kendisinden haber alınamayan Şahbaz'ı aramaya çıkan yakınları, devrilen traktörü gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahbaz'ın cansız bedeni otopsi için Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

