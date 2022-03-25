Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Murat Sözeri - Güncel
 - Güncelleme:
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan Mevlüt Mavi (58) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise yaralandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan Mevlüt Mavi (58) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mevlüt Mavi yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada  yanında bulunan oğlu Durmuş Ali Mavi (21) yaralanırken, Mevlüt Mavi ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Mevlüt Mavi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Durmuş Ali Mavi ise sağlık ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Mavi'nin cesedi, hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Sözeri - Güncel

Durmuş Ali, Traktör, Gülnar, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title