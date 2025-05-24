Burdur'da Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da Traktör Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

BURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi. Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz

PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

73 yıllık yasak bitiyor! 3 alkollü ürün artık raflarda olacak
Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu

Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Balık yerine angus kıyıya vurdu

Balık yerine angus kıyıya vurdu
Ali Koç'un gözyaşlarını tutamadığı anlar

Ali Koç'u daha önce böyle görmediniz
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı

Harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi

Sıcak havadan bunaldılar! Havuzda aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.