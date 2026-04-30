Devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü öldü

AMASYA'da devrilen parke yüklü TIR'ın şoförü Yılmaz Uzuner, (40) kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Taşova ilçesi Dutluk köyü mevkisinde meydana geldi. Samsun'un Ladik ilçesinden Amasya'nın Taşova ilçesine seyir halindeyken Yılmaz Uzuner'in kontrolünü yitirdiği 37 ABR 875 plakalı parke yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. TIR ve dorsesi birbirinden ayrılırken, parke malzemeleri ise etrafa dağıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Uzuner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Uzuner'in cenazesi, incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın görgü tanığı mer Taşova, bölgede yaklaşık 350 metre fren izi bulunduğunu belirterek, "Muhtemelen şoför uyumuş, fren izi yapmış, sonradan uyanmış. Bu hale gelmiş. Sürücü öldü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
