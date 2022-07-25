Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Malatya- Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında yaşandı. Emrah Bozkurt yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Bozkurt yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Karabulut (18) ile Emre Erbey (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emrah Bozkurt'un cenazesi ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emrah Bozkurt Bozkurt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title