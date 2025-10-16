Yermuk Kampı'nda Mezarlık Çığlığı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Kampı sakinleri, devrik Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin tahrip ettiği Yermuk Mezarlığı'nda yakınlarının mezarlarını bulmaya çalışıyor.

Suriye ile İsrail arasında 1982'de Lübnan'ın sınıra yakın Bekaa bölgesinde çıkan Sultan Yakup Muharebesi'nde ölen İsrail askerlerinin cenazesi, Yermuk Kampı'nın eski Şehitler Mezarlığı'na defnedilmişti.

Devrik rejimin lideri Esed, 2013'te kampı kuşatma altına aldıktan sonra, burada gömülü İsrail askerlerinin cesedini aramak için Yermuk Mezarlığı'nda arama tarama faaliyetleri yürüttü. Bu çalışmalar sırasında tahrip edilen mezarların taşları kırıldı, yerleri değiştirildi.

Esed rejiminin Yermuk Kampı'nı kuşatması sırasında açlıktan ölen 140 kişinin de defnedildiği mezarlıkta, 1982'de Beyrut kuşatması sırasında hayatını kaybedenler ile Yermuk sakinlerinin yakınlarının cenazeleri gömülü bulunuyor.

Kamp sakinleri, sevdiklerinin mezarlarını bulamamanın acısını yaşarken, mezar yerleri yeniden tespit edilmeye çalışılıyor.

Yermuk Kampı Mezarlıkları Sorumlusu Nael Hamid Ebu Yaser, AA muhabirine, Esed rejimi ve destekçilerinin tahrip etmesi sonrası yeni oluşturulan mezarlığın kullanılmaya başlandığını söyledi.

Eski mezarlıktaki mezar taşlarının kırıldığını, yerlerinin değiştirildiğini anlatan Ebu Yaser, mezarlıkların bilinçli şekilde hedef alındığını dile getirdi. Ebu Yaser, "Bu yıkım rastgele değildi. Kamp, diasporanın başkenti olarak sembolik bir öneme sahipti. Bu rolü ortadan kaldırmak ve İsrail askerine ait izleri örtmek için mezarlar sistematik biçimde yok edildi." ifadelerini kullandı.

Devrik rejim döneminde Rus güçlerinin bölgeye yerleştiğini hatırlatan Ebu Yaser, "Rejim ve destekçileri, İsrail askerlerinin mezarını bulup İsrail hükümetine teslim edene kadar mezarları kazdılar. Cesetler çıkarıldıktan sonra mezar işaretleri tamamen kaldırıldı. Böylece kimin nerede gömülü olduğu artık anlaşılamaz hale geldi." diye konuştu.

Ebu Yaser, yakınlarının mezarlarını bulmak isteyen ailelerin büyük acılar yaşadığını belirterek, "Bazı aileler ellerindeki eski fotoğraflarla mezar yeri arıyor ama çoğu sonuç alamıyor. Biz de erişebildiğimiz kayıtları onarıp resmi yollarla mezar taşlarını yeniden dikmeye çalışıyoruz." dedi.

Kamp kuşatması sırasında açlıktan ölenler için mezarlıkta özel bir bölüm bulunduğunu dile getiren Ebu Yaser, "Hemen arkamda Açlıktan Ölenler Bölümü var. O dönem kampı kuşatan rejim komutanı İsam Zahreddin, içeri bir pirinç tanesinin bile girmesine izin vermedi. Bu nedenle 140'tan fazla kişi açlıktan hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Mezarlığın bir diğer bölümünde Beyrut kuşatması sırasında şehit düşen fedailerin yattığını anlatan Ebu Yaser, "Burası 82 şehidin bulunduğu yer. Bazılarının kimliği biliniyor, bazılarının ise bilinmiyor. Filistinliler, Araplar ve Suriyeliler yan yana defnedildi." diye konuştu.

Yermuk Kampı

Yermuk Kampı, 1957 yılında Filistinli mülteciler için Şam'ın güneyinde kuruldu.

100 bini aşkın Filistinlinin yaşadığı bir yerleşim alanına dönüşen kamp, Suriye iç savaşının başlamasıyla 2012'den itibaren yoğun çatışmalara sahne oldu.

Yermuk Kampı'nda mezarlıklar, hastaneler, okullar, yerleşim yerleri ve altyapı zarar gördü. Bugün kamp, bombardımanlar nedeniyle büyük ölçüde yıkılmış durumda bulunuyor.