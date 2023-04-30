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Devrekani Kaymakamı Coşkun maden işçilerini ziyaret etti

Devrekani Kaymakamı Coşkun maden işçilerini ziyaret etti

Güncel Haberler

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle krom madeni işletmesini ziyaret etti.

Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle krom madeni işletmesini ziyaret etti.

Maden işletmesi yetkilileri ve çalışanları tarafından karşılanan Kaymakam Coşkun, maden ocağını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette maden ocağında çalışan işçilerle sohbet eden Coşkun, işçilere tatlı ikram ederek Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Coşkun'a İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuz Doğan ve İlçe Emniyet Amiri Mekan Sivrikaya eşlik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel

Ahmet Coşkun Devrekani 1 Mayıs Maden Güncel Haberler

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