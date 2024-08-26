Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ADEM kursiyerleri sergi açtı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri tarafından sergi açıldı.

Devrek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki ADEM'de verilen deri işleme ve ahşap oymacılığı kursunu başarıyla tamamlayan 24 kursiyer, ürünlerini satışa çıkardı.

Cumhuriyet Alanı'nda açılan sergiyi gezen Devrek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakan Turan, ADEM'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de yaygınlaştırıldığını belirtti.

ADEM'in, hayatın zorluklarıyla mücadele eden kadınlara yönelik hizmet verdiğine işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Vakfımız bünyesinde 2023 yılında hizmete açılan ADEM, vakfımızda dosyası bulunan ailelere hizmet vermektedir. Merkezimizde 3'er aylık dönemler halinde mesleki ve kişisel gelişime yönelik kurslar düzenlenmektedir. Bu dönemde de kadınlarımıza deri işlemeciliği ve ahşap oyma kursu açılmıştır. Kadınlarımız mesleki ve kişisel anlamda eğitim alırken, 0-6 yaş arası çocukları da merkezimizde bulunan çocuk kreş oyun alanında vakit geçirebilmektedir."