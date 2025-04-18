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Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiasıyla 8 Gözaltı

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Devrek Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda eski belediye başkanı da dahil 8 şüpheli gözaltına alındı.

Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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