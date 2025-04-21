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Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiasıyla 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Eski CHP'li Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü yapılarak, adliyeye getirildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K, U.K, T.K. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Devrek Adliyesi'ne getirildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye önüne gelen bazı şüpheli yakınları, sevk sırasında Bozkurt'a alkışla destek verdi, bir zanlıya ise tepki gösterdi.

Bu arada, şüpheliler T.K. ve N.D'nin, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan'da düzenlenen operasyonda Bozkurt'un yanı sıra R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K. ve U.K'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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