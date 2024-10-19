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Devrek Belediye Başkanı Ulupınar Huzurevini Ziyaret Etti

Devrek Belediye Başkanı Ulupınar Huzurevini Ziyaret Etti
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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onların istek ve taleplerini dinledi. Ulupınar, yaşlıların değerli hazineler olduğunu vurgulayarak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, huzurevini ziyaret etti.

Ziyarette Ulupınar, yakından ilgilendiği huzurevi sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Yaşlıların yalnız olmadığını vurgulayan Ulupınar, "Sizler bizim en değerli hazinelerimizsiniz. Geçmişimizin emanetleri olarak sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz için her zaman yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Ulupınar, yaşlılarla ilgili yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, Muhtarlar Gününü kutladı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, muhtarlarla işbirliği içerisinde, kentin her köşesine erişmeyi ve hizmetleri en iyi şekilde sunmayı hedeflediklerini belirten Erdem, demokrasi tarihinin ilk temel taşları arasında yer alan muhtarlık müessesesinin, yerel demokrasinin en köklü örneklerinde biri olduğunu vurguladı.

Erdem, muhtarların yerel yönetimlerde en önemli çözüm noktası olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin gelişiminde ve hizmetlerimizin mahallelerimize ulaşmasında katkıları daima kıymetlidir. Zonguldak Belediyesi olarak yerel yönetimlerin temel yardımcısı olan muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilinciyle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, muhtarlarımızla işbirliği içinde şehrimizin her köşesine erişmeyi ve hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmayı hedefliyoruz. Muhtarlarımız, yalnızca sorunları çözen değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, mahalle kültürünü koruyan ve yerel demokrasinin en güzel örneklerini sunan bir görev üstleniyorlar.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimize hizmet noktasında önemli bir vazifeyi yerine getiren ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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