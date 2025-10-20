Haberler

Devlet Yolu ve Otoyol Yeniden Kullanıma Açıldı

Devlet Yolu ve Otoyol Yeniden Kullanıma Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan sel olayının ardından Devlet Yolu ve Otoyol'un yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN URALOĞLU: DEVLET YOLU VE OTOYOL KULLANIMA AÇILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Rabb'im her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Bahçeli talimat verdi! MHP 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretlerine başlıyor

Devlet Bahçeli talimat verdi! MHP yakında kapınızı çalabilir
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.