Devlet Yolu ve Otoyol Yeniden Kullanıma Açıldı

BAKAN URALOĞLU: DEVLET YOLU VE OTOYOL KULLANIMA AÇILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın Payas ilçesinde yoğun yağış sonucu meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Aşırı yağış nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol arası ile Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi, geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu Devlet Yolu ve Otoyol, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Devlet Yolu'nun Payas şehir geçişi tamamen kullanıma açılmış, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda ise ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, her zaman olduğu gibi sahada çalışmalarımıza ve vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyoruz. Rabb'im her türlü felaketlerden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin" dedi.