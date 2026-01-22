Devlet Memurları Sendikası, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nin İptali İçin Danıştay'da Dava Açtı

(ANKARA) – Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açtıklarını belirterek, "Liyakat ve kariyer sistemini zedeleyen hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Devlet Memurları Sendikası (DMS), 07 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği geniş katılımlı çalıştayın sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı. Vergi dairesi müdürleri, gelir uzmanları ve hukukçuların katılımıyla şekillenen raporda, yayınlanan yeni yönetmeliğin mali idarenin temel yapısına zarar vereceği belirtildi. Rapor, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na resmi bir idari itiraz başvurusu olarak sunuldu. Raporda, yönetmeliğin vergi dairesi işleyişindeki verimliliği düşüreceği ve uzmanlaşmayı engelleyeceği vurgulandı.

"Kariyer sistemi tehdit altında"

Konuyla ilgili açıklama yapan DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni yönetmeliğin vergi dairelerinin fonksiyonel yapısıyla uyuşmadığına dikkat çekti. Cengiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 Ocak'ta alanında uzman müdürlerimiz, gelir uzmanlarımız ve hukuk danışmanlarımızla masaya oturduk. Gördük ki; bu yönetmelik sadece bir kağıt parçası değil, yıllar içinde inşa edilen kariyer personel rejimine yönelik bir tehdittir. Vergi dairesi çalışanlarımızın emeğini ve liyakatini korumak bizim kırmızı çizgimizdir."

"İptali için Danıştay'da davamızı açtık"

İdari başvuruların yanı sıra hukuki süreci de başlattıklarını belirten Cengiz, "Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması ve tamamen iptali için Danıştay'da davamızı açtık. Devletin vergi toplama kapasitesini ve personelinin huzurunu bozacak bu düzenlemeden dönülene kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, yargı sürecinin ve idari temasların anbean takip edileceği belirtilerek, kamuoyuna yürütülen mücadeleye destek çağrısı yapıldı.