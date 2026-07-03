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Koruma altındaki çocuklardan Muharrem ayında aşure etkinliği

Koruma altındaki çocuklardan Muharrem ayında aşure etkinliği
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Erzurum'da devlet koruması altındaki çocuklar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure pişirip arkadaşlarına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline ikram etti.

ERZURUM'da devlet koruması altındaki çocuklar, Muharrem ayı dolayısıyla aşure pişirdi. Çocuklar pişirdikleri aşureleri, arkadaşları ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline ikram etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar, Muharrem ayı sebebiyle aşure pişirmek için mutfağa girdi. Ellerinde tarif defteriyle malzemelerini hazırladığı aşureyi büyük bir dikkatle pişiren çocuklar, ilk olarak arkadaşlarına ikram etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline de aşure dağıtan çocukları tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmelerine önem verdiklerini belirten Aykut, "Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer alması hem sosyal gelişimlerine katkı sunuyor hem de paylaşmanın, birlikte üretmenin ve dayanışmanın güzelliğini yaşayarak öğrenmelerine vesile oluyor. Aşure, farklılıkların aynı tencerede berekete dönüşmesinin, birlik ve kardeşliğin en güzel simgelerinden biridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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