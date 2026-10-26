Devlet Elektrik Şebekesi deprem bölgesinde 2.724 çadıra elektrik malzemesi sağladı

Devlet Elektrik Şebekesi deprem bölgesinde 2.724 çadıra elektrik malzemesi sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xizang'ın Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinde 22 Ekim'deki 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından prefabrik evlere elektrik hattı döşeme çalışmaları sürüyor. Devlet Elektrik Şebekesi bölgede 2.724 çadır ve 2.400 prefabrik evin elektrik bağlantısı için gerekli malzemeleri sağladı.
BAQEN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Baqen ilçesinin Maru kasabasında depremden etkilenen bir köydeki geçici yerleşim alanında elektrik hatlarında çalışma yürüten personel, 25 Ekim 2026.
22 Ekim'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından Baqen ilçesinde prefabrik evlere elektrik hatları döşeme çalışmaları devam ediyor.
Çin Devlet Elektrik Şebekesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin vurduğu bölgede elektrik bağlantısı ihtiyacını karşılamak için 2.724 çadır ve 2.400 prefabrik evin elektrik bağlantısı için gerekli malzemeler sağlandı. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)