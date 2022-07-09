Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru: Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru: Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
 - Güncelleme:

Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, greve kararı alan Türk Tabipler Birliği'ne "Derhal kapatılmalıdır" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, giderken kendisine yöneltilen "Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, "Bu soru mudur ya? Türk ismini taşıyan Türkiye düşmanı olur mu?" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlara dair konuşan Bahçeli, "Birileri ve bazı gruplar açısından hiç fark etmeksizin bir gerilim ortaya koymaya gayret göstermektedirler. En son olarak bir doktor kardeşimizin hayatını kaybetmesi sonucunda üzüntü içinde olmamız gerekirken, barış ve huzura nasıl kavuşacağımızı ortaya koymamız gerekirken, bazı gruplar küstahça bir zillet ittifakının yandaşları gibi hareket etme gafletine düşmüşlerdir. Bunlar ülkemiz adına yararlı davranışlar değildir." dedi.

Devlet Bahçeli'yi bayram sabahı kızdıran soru: Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?

MHP lideri sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde hala şehitlerimiz varken, terörle mücadelede üstün bir başarının sinyalleri görülürken, her ilde 50-60 ı geçmeyen doktoru ve avukatıyla gösteriler yapıp, polis kardeşlerimizle çatışmaya onlara hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur. Güvenlik görevlilerine hasımlık yapmak kimseye inandırıcı gelmez. Bayram sonrasında ekonomik ve sosyal yönden iyileşmelere gayret göstermeye ve de Haziran'ın 18'inde bir seçim de olacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı düşünmeliyiz. Her defasında söylüyorum Türk Tabipler Birliği (TTB) kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim yeni bir organizasyon kurmalıdır. Kendilerini doktor kılıklı, anarşist kılıklı insanlardan kurtulmalıdır."

Bahçeli, "Tabipleri Birliği'nin başındaki Türk ismi sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna ise "Bu soru mudur ya? Türk ismini taşıyan Türkiye düşmanı olur mu?" diyerek tepki gösterdi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Devlet Bahçeli Kurban Bayramı MHP Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title