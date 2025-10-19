Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. 777 sandıktan 580'inden gelen sonuçlara göre ana muhalefetteki CTP'nin lideri Tufan Erhürman KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

FARK ATTI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre 777 sandıktan 735'i açılırken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28'ini aldı. Kurul daha sonra yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN BAHÇELİ'DEN OLAY ÇAĞRI

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir çıkış geldi. KKTC parlamentosunun toplanarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan etmelerini isteyen Bahçeli, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.

KİMLER YARIŞIYORDU?

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyleydi: "Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."