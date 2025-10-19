Haberler

Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına ilişkin "KKTC parlamentosu toplanmalı, seçim sonuçlarının kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalıdır" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. 777 sandıktan 580'inden gelen sonuçlara göre ana muhalefetteki CTP'nin lideri Tufan Erhürman KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

FARK ATTI

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre 777 sandıktan 735'i açılırken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28'ini aldı. Kurul daha sonra yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN BAHÇELİ'DEN OLAY ÇAĞRI

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çarpıcı bir çıkış geldi. KKTC parlamentosunun toplanarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ilan etmelerini isteyen Bahçeli, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli açıklamasında, "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.

KİMLER YARIŞIYORDU?

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyleydi: "Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
Yorumlar (36)

Haber Yorumlarıniyo_mix:

bide orayı karıştır

Yorum Beğen252
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Kıbrıs halkı bizden akıllı çıktı helal olsun adamlara. Bizde akkoyun çok arkadaş, Kara bahtım, kör talihim!

yanıt49
yanıt98
Haber YorumlarıUğur Çolak:

:)))) Bir el atmadığın orası kalmıştı

Yorum Beğen226
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoglu:

adamların asgari ücreti bizm iki katımız… neden kabul etsınler… püskevit man

Yorum Beğen221
Yorum Beğenme84
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan kuğu:

kafan nerde senin

yanıt32
yanıt40
Haber YorumlarıHasan can:

onların maaşı zaten bizden oraya gidiyorr

yanıt43
yanıt6
Haber Yorumlarımurat özkan:

Türkiye KKTC ye acil el atmalıdır aksi takdirde İsrail’in el altındaki maşasına ülkeyi devredecektir

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Göktas:

sayın Bahçeli bırak karisma adamlara rumlarin istediği adam seçildi artık turkiyden kopmak isteyecek KKTC

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme74
yanıtYanıtla
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
