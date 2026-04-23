Devlet Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Pırıl Pırıl Çocuklarımız Ülkemizin Onurlu ve Yüksek Geleceğini Müjdelemektedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu bir kutlama mesajı yayımlayarak çocukların geleceğe umut vaat ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse; pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir" ifadesini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, video mesajda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin irade ve egemenliğinin temsil kurumudur. Milli hassasiyetlerin, milli gayelerin, milli birlik ve kardeşliğin ana karargahı burasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse, pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir. Sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum."

Kaynak: ANKA
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya inecek
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı