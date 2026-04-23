Devlet Bahçeli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı: "Pırıl Pırıl Çocuklarımız Ülkemizin Onurlu ve Yüksek Geleceğini Müjdelemektedir"

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse; pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir" ifadesini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaşıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, video mesajda, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin irade ve egemenliğinin temsil kurumudur. Milli hassasiyetlerin, milli gayelerin, milli birlik ve kardeşliğin ana karargahı burasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse, pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir. Sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum."

