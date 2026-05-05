Devlet Bahçeli: "Chp'nin İçinin Karıştırılması, Parçalanması, Hukuki Yönden Zedelenmesine Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz"

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" davasında karar yazıldığı iddialarının sorulması üzerine, "CHP, Cumhuriyet'in kurulduğundan beri var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan davasına ilişkin, "Kulislerde dile getiriliyor. 'Mutlak butlan kararı yazıldı, zamanlama bekleniyor' deniyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz. Onun için CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden ve beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP, üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun."

Bahçeli, Mardin kayyumunun süresinin uzatılması hakkındaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

