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DEVA Partisi'nden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen İstifa Etti

DEVA Partisi'nden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen İstifa Etti
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Demokrasi ve Atılım Partisi kurucularından İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini duyurarak, kararının fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucularından ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.

En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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