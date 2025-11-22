DEVA Partisi'nden İmralı Heyetiyle İlgili Açıklama

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, İmralı'ya gidecek heyete Yeni Yol Grubu'nun üye vermemesine ilişkin, "Sınırlı bir heyetin İmralı'ya gitmesine yol açan bir tavır sergilemeleri karşısında hiçbir istişare etmeksizin yapılan tek taraflı dayatmaya destek olmadık. Bu tutumumuz yürümekte olan sürece ya da Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin Komisyona iletilmesine karşı çekincemizin değil, seçilen yöntemi doğru bulmamamızın bir sonucudur" dedi.

Sadullah Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmralı'ya gidecek heyete Yeni Yol Grubu'nun üye vermeme kararının gerekçesini partisi yönünden açıkladı.

Kısacık, partisinin geçtiğimiz sene 1 Ekim itibarıyla başlayan süreci hatırlatarak, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasıyla sürdürülen süreci, terörün sona erdirilmesi ile demokratikleşme adımlarının atılmasını önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Kısacık, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın ifadesiyle 'yüzde 5 başarı ihtimali olsa bile ülkemiz için bir kazanım olur' inancıyla ilk günden itibaren desteklemiştir" dedi.

DEVA Partisi'nin komisyon çalışmalarına "ön alıcı ve ufuk açıcı" bir tutum sergileyerek önemli katkılar sağladığını kaydeden Kısacık, "Genel Başkanımız, yürütülen bu süreçte Abdullah Öcalan'ın Komisyon'a iletmek istediği mesajların 'bir şekilde Komisyon'a aktarılmasının' önemli ve yararlı olacağını açık yüreklilikle belirten ilk Parti liderlerinden birisi olmuştur" ifadesini kullandı. Kısacık, şu ifadelere yer verdi:

"Komisyonun yapmış olduğu müzakerelerde bu iletişimin nasıl yapılacağına ilişkin iki seçenek öne çıkmıştır. AK Parti, MHP ve DEM Partileri Komisyondan bir heyetin İmralı adasına giderek bu görüşmeyi gerçekleştirmesini önermiştir. Yeni Yol Grubu ise kısıtlı bir heyetin değil 51 kişilik Komisyon üyelerinin tamamının Abdullah Öcalan'ı dinlemesini ve ona sorular sorabilmesini sağlamak amacıyla görüşmenin online bağlantı yoluyla yapılmasını teklif etmiştir. Yapılan oylamada heyet gönderilmesi önerisi 32 oyla kabul edilmiş, Yeni Yol Grubunun önerisine DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP tarafından destek verilmiştir.

Partimiz her alanda olduğu gibi bu konuda da ihtiyaçlar ile makuliyet arasında bir denge sağlanmasına öncelik vermiş, somut ve dengeli bir seçenek önererek çözüme katkı sunma tutumunu sürdürmüştür.

İktidar partilerinin yaptığımız öneriyi en geniş mutabakat zemini oluşturmak için bir fırsat olarak görmek yerine sınırlı bir heyetin İmralı'ya gitmesine yol açan bir tavır sergilemeleri karşısında hiçbir istişare etmeksizin yapılan tek taraflı dayatmaya destek olmadık. Bu tutumumuz yürümekte olan sürece ya da Abdullah Öcalan'ın görüşlerinin Komisyona iletilmesine karşı çekincemizin değil, seçilen yöntemi doğru bulmamamızın bir sonucudur.

Hiçbir partinin Kürt meselesini ağzına dahi alamadığı, yaptığımız açıklamalar nedeniyle ağır iftira ve suçlamalara maruz kaldığımız dönemlerde dahi, çatışma çözümü imkanlarını hatırlatan, terörün son bulması ve Kürt meselesinin kalıcı bir biçimde çözümü için en cesur ve ileri adımları ortaya koyan bir parti olarak yürümekte olan sürece kapsamlı ve kuşatıcı bir anlayışla yapıcı katkı sunmaya devam edeceğiz.

Son olarak Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşme tutanağının komisyon üyeleri ve toplumla paylaşılması, görüşme çerçevesinin terör örgütünün feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarla sınırlı tutulması gerektiğini belirtiriz. Kök sebepler, demokratikleşme alanında atılacak adımlar ve yapısal dönüşüm başlıklarında muhatap; Türkiye Büyük Millet Meclisi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve milletimizin kendisi olduğunu da gidecek komisyon üyelerine de güçlü biçimde hatırlatırız."