DEVA Partisi Lideri Babacan, Özgür Özel'i Tebrik Etti

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi yapıldı. Seçimlere Özgür Özel, tek genel başkan adayı olarak girdi. Bin 385 kayıtlı delegeden bin 357'sinin oy kullandığı seçimlerde Özel, bin 333 geçerli oyun tamamını alarak dördüncü kez genel başkan seçildi. CHP Lideri Özel'e DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'i kutladı. Babacan, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. olağan kurultayında genel başkanlığa yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum" dedi.