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Ali Babacan, Tem-Sen Heyetiyle Görüştü

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası heyetini genel merkezde kabul ederek eğitim alanında istişarelerde bulundu.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası heyetini genel merkezde ağırladı. Görüşmede eğitim alanına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEM-SEN heyetini genel merkezde ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede eğitim alanına ilişkin verimli istişarelerde bulunulduğunu ifade eden Babacan, TEM-SEN Genel Başkanı Osman Şahin ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezimizde Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası'nı ağırladık. Eğitim üzerine verimli istişarelerde bulunduk. TEM-SEN Genel Başkanı Sayın Osman Şahin ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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