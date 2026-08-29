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Babacan: Barış Sürecini Destekliyoruz

Babacan: Barış Sürecini Destekliyoruz
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu.

Babacan, İpekyolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecini yakından takip ettiklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Sürecin başlangıcından bu yana yapıcı bir tutum sergiliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'teki grup toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra barış sürecinin sinyallerini vermişti. Ben de çıkıp destek veren ilk genel başkan oldum. O gün, 'Bu iş zordur, çetrefillidir ama yüzde 5 bile çözüm ihtimali olsa biz o yüzde 5'e gidip destek vereceğiz.' dedim. O günden bugüne kadar da çok tutarlı bir şekilde sürece katkı veriyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz, doğru gördüğümüz alanları destekliyoruz, yanlış gördüğümüz alanlarda uyarıyor ve ikaz ediyoruz. Eksik gördüğümüz alanları tamamlamak için öneriler geliştiriyoruz. Gerçekten aşama aşama ilerleyen bir sürecin şu anda ortasındayız. Umarız ki uygulamada herhangi bir sıkıntı çıkmaz."

DEVA Partisi olarak süreci desteklediklerini vurgulayan Babacan, "Süreç Türkiye'nin tamamı açısından önem taşıyor. Ülkemiz ve bu ülkenin 86 milyon vatandaşı için sürecin desteklenmesini elzem gördük. Baştan beri destek veriyoruz. Dolayısıyla katkı veren tutumumuzu sürdüreceğiz. Bu işin olması için gayretimizi ve desteğimizi esirgemeyeceğiz." dedi.

Programa, DEVA Partisi Van İl Başkanı Ahmet Sönmez, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, DEVA Partisi genel başkan yardımcıları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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