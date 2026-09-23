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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ŞEDEK-DER Başkanı Yılmaz ve heyetini ağırladı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ŞEDEK-DER Başkanı Yılmaz ve heyetini ağırladı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ŞEDEK-DER Başkanı Ümit Yılmaz ve heyetini makamında ağırladı. Babacan, sosyal medya hesabından ziyaretleri için teşekkür etti ve derneği genel merkezde ağırladıklarını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ümit Yılmaz ve heyetini makamında ağırladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ümit Yılmaz ve heyetiyle görüştü.

Babacan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Genel merkezimizde Şereflikoçhisarlılar Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür Derneği'ni ağırladık. ŞEDEK-DER Başkanı Sayın Ümit Yılmaz ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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