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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'da Taziye Ziyaretlerinde Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'da Taziye Ziyaretlerinde Bulundu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da yaptığı taziye ziyaretleri sırasında, parti meseleleri ve siyasi yapılanmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Babacan, vefat eden partililerin ailelerine başsağlığı diledi ve yeni siyasi oluşumlarla ilgili bilgiler verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanı Remzi Kaymak'a, vefat eden babası Mehmet Kaymak için taziye ziyaretinde bulundu.

Babacan, Odabaşı-Bal Taziye Evi'nde görüştüğü aile fertlerine başsağlığı diledi.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Babacan, kente bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiğini söyledi.

Gazetecilerin DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Babacan, heyetin, partilerinin genel merkezine de geldiklerini hatırlattı.

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili DEVA Partisi olarak ilkelerimiz var, bakışımız var, bunları dillendirdik. Memleketimizin gerçekten kadim bir sorunudur. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı çok küçük bir ihtimal bile olsa biz, o ihtimali destekleriz. Bir görüşme trafiği var ama bunun arkasında gerçekten bir plan, program, yol haritası var mı, bilmiyoruz. Genel anlamda ihtiyatlı bir iyimserlikle bu süreci izliyoruz."

Babacan, bir gazetecinin Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile Meclis'te kurulacak "Yeni Yol" ismi verilen gruba ilişkin sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Dün 3 partinin genel başkanları olarak yeni yapılanmanın detayları konusunda mutabakata vardık. Kurucular kurulu kuruluşla ilgili dilekçeyi İçişleri Bakanlığına teslim etti. Böylece tüzel kişilik kurulmuş oldu. Genel Başkan Yardımcımız Mümtaz Akıncı yeni yapılanmanın genel başkanı oldu. Bu yeni yapı bu aşamada Meclis çatısı altında üç partinin çalışmalarının bir grup faaliyeti olarak yürümesini sağlayacak. Avrupa parlamentosuna baktığımızda aslında farklı partilerin bir araya gelip grup oluşturması mümkün. Bu, Türkiye'de, siyasi tarihimizde bir ilk."

Daha sonra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Babacan, bir süre önce annesi Hayriye Kaya'yı kaybeden Oda Başkanı Mehmet Kaya ile görüştü, başsağlığı diledi.

Babacan, DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı Cihan Ülsen'i de tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Babacan'a ziyaretlerinde, Genel Başkan yardımcıları Mehmet Emin Ekmen ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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